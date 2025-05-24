В Азербайджане сократились запасы растительного масла и маргарина

В Азербайджане сократились запасы растительного масла и маргарина

В январе-апреле этого года в Азербайджане было произведено 14 025,4 тонны растительных масел, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

За отчетный период в Азербайджане также было произведено 16 375,4 тонны маргарина, что на 3% больше, чем год назад.

По состоянию на 1 мая в стране образовался запас растительного масла в размере 3 342,2 тонны и 2 547,2 тонны маргарина, что на 36,5% и 37,8% соответственно меньше в годовом сравнении.