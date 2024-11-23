В Азербайджане производство легковых автомобилей выросло в 1,9 раза

14:37

Общая общая стоимость производства машин и оборудования, транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов, произведенных в Азербайджане в январе-октябре текущего года составила 643,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство автомобилей, прицепов и полуприцепов сократилось на 58,4%, машин и оборудования - на 43,2%, транспортных средств - на 52,8%.

В Азербайджане за 10 месяцев выпущено 4 433 легковых автомобиля (на 86,6% больше, чем годом ранее). В то же время производство тракторов сократилось на 14,7%, а грузовых автомобилей - на 8,7%.