В Азербайджане подготовят цифровую карту полезных ископаемых на освобожденных землях

Турция окажет содействие в подготовке цифровой карты геофизических аномалий, связанной с месторождениями полезных ископаемых Азербайджана, включая месторождения на освобожденных от оккупации территориях.

Турция окажет содействие в подготовке цифровой карты геофизических аномалий, связанной с месторождениями полезных ископаемых Азербайджана, включая месторождения на освобожденных от оккупации территориях.

Как передает Report со ссылкой на ЗАО AzerGold, об этом стало известно на встречах делегаций во главе с председателем правления Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Самиром Гурбановым и председателем правления ЗАО AzerGold Закиром Ибрагимовым, проведенных в Анкаре в Главном управлении исследований и разведки полезных ископаемых (МТА) Министерства энергетики и природных ресурсов Турции.

На встречах были обсуждены вопросы создания совместного центра геологической базы данных, организации совместной деятельности для уточнения запасов, применения мульти- и гиперспектральных платформ, освоения неинвазивных технологий, а также другие технические вопросы и шаги, которые будут предприняты на следующих этапах.

На встречах, состоявшихся в МТА, состоялся эффективный обмен мнениями между двумя братскими странами по вопросам сотрудничества во всех областях геологии, а также поиска, оценки и разработки полезных ископаемых, подготовки геофизических карт.

Делегация посетила лабораторию аналитической химии и металлургии отдела анализа и технологии минералов МТА, где изучаются образцы минералов, нерудных и строительных материалов, ознакомилась с работой учреждения. В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о создании аналогичного лабораторного центра в одном из богатых рудными запасами регионов Азербайджана, формате и технологических возможностях создания центра.

Сообщается, что визит состоялся в рамках четырехстороннего меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области горнодобывающей промышленности, подписанного между двумя странами в рамках энергетического форума, организованного в Азербайджане в конце прошлого года.