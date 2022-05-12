О нас
Аудио новости

В Азербайджане подготовят цифровую карту полезных ископаемых на освобожденных землях

В Азербайджане подготовят цифровую карту полезных ископаемых на освобожденных землях Турция окажет содействие в подготовке цифровой карты геофизических аномалий, связанной с месторождениями полезных ископаемых Азербайджана, включая месторождения на освобожденных от оккупации территориях.
Промышленность
12 мая 2022 г. 11:38
В Азербайджане подготовят цифровую карту полезных ископаемых на освобожденных землях

Турция окажет содействие в подготовке цифровой карты геофизических аномалий, связанной с месторождениями полезных ископаемых Азербайджана, включая месторождения на освобожденных от оккупации территориях.

Как передает Report со ссылкой на ЗАО AzerGold, об этом стало известно на встречах делегаций во главе с председателем правления Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Самиром Гурбановым и председателем правления ЗАО AzerGold Закиром Ибрагимовым, проведенных в Анкаре в Главном управлении исследований и разведки полезных ископаемых (МТА) Министерства энергетики и природных ресурсов Турции.

На встречах были обсуждены вопросы создания совместного центра геологической базы данных, организации совместной деятельности для уточнения запасов, применения мульти- и гиперспектральных платформ, освоения неинвазивных технологий, а также другие технические вопросы и шаги, которые будут предприняты на следующих этапах.

На встречах, состоявшихся в МТА, состоялся эффективный обмен мнениями между двумя братскими странами по вопросам сотрудничества во всех областях геологии, а также поиска, оценки и разработки полезных ископаемых, подготовки геофизических карт.

Делегация посетила лабораторию аналитической химии и металлургии отдела анализа и технологии минералов МТА, где изучаются образцы минералов, нерудных и строительных материалов, ознакомилась с работой учреждения. В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о создании аналогичного лабораторного центра в одном из богатых рудными запасами регионов Азербайджана, формате и технологических возможностях создания центра.

Сообщается, что визит состоялся в рамках четырехстороннего меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области горнодобывающей промышленности, подписанного между двумя странами в рамках энергетического форума, организованного в Азербайджане в конце прошлого года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzad edilmiş ərazilərdə faydalı qazıntı yataqlarının rəqəmsal xəritəsi hazırlanacaq

Самое важное

Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
11 мая 2022 г. 21:48
Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер
Депутат: Поездка в Физули и Шушу 10 мая носит символический характер
11 мая 2022 г. 16:55
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
11 мая 2022 г. 13:58
Город Физули будет готов к заселению в более короткие сроки, чем ожидалось
Город Физули будет готов к заселению в более короткие сроки, чем ожидалось
11 мая 2022 г. 13:41
Президент ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в административном здании и Бане пресной воды в Шуше
ФотоПрезидент ознакомился с восстановительными работами, проводимыми в административном здании и Бане пресной воды в Шуше
10 мая 2022 г. 23:44
Состоялось открытие Шушинского центра цифрового управления ОАО Азеришыг
ФотоСостоялось открытие Шушинского центра цифрового управления ОАО "Азеришыг"
10 мая 2022 г. 23:29
Президент ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в Шушинском реальном училище
ФотоПрезидент ознакомился с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в Шушинском реальном училище
10 мая 2022 г. 23:10
Восстановительные работы в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше проводятся Фондом Гейдара Алиева
ФотоВосстановительные работы в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше проводятся Фондом Гейдара Алиева
10 мая 2022 г. 22:54
Президент ознакомился с работами по восстановлению дома известного тариста Садыгджана в Шуше
ФотоПрезидент ознакомился с работами по восстановлению дома известного тариста Садыгджана в Шуше
10 мая 2022 г. 22:50
Состоялась церемония закладки фундамента центральной больницы Физулинского района
ФотоСостоялась церемония закладки фундамента центральной больницы Физулинского района
10 мая 2022 г. 22:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi