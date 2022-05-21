О нас

В Азербайджане подготовлен проект по утилизации транспортных средств

В Азербайджане подготовлен проект по утилизации транспортных средств В Азербайджане подготовлен и представлен в госорганы на согласование проект по утилизации транспортных средств.
Промышленность
21 мая 2022 г. 13:16
В Азербайджане подготовлен проект по утилизации транспортных средств

В Азербайджане подготовлен и представлен в госорганы на согласование проект по утилизации транспортных средств.

Об этом Report сообщил председатель правления ОАО "Təmiz Şəhər" Этибар Аббасов.

По его словам, существует госпрограмма утилизации транспортных средств: "Согласно этой программе, процесс осуществляется Министерством экономики. Проект в связи с этим готов, после его утверждения мы продолжим деятельность в этом направлении".

Программа утилизации будет внедрена на добровольной основе, будут приняты стимулирующие меры. Лицу, сдающему на утилизацию устаревшее или непригодное транспортное средство, при приобретении нового транспортного средства предусматривается предоставлять определенную скидку, а лицам, не намеренным получить скидку, в качестве альтернативы, предусматривается выдача единовременной выплаты.

ОАО "Təmiz Şəhər" прошло госрегистрацию 12 марта 2009 года и начало деятельность. Обществу поручена организация и управление размещением и утилизацией отходов в соответствии с современными стандартами, осуществление этого процесса в организованном порядке, улучшение экологического состояния города и поэтапное развитие данной сферы в будущем на основе принципов рыночной экономики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Etibar Abbasov: "Azərbaycanda nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyası ilə bağlı layihə hazırdır"

Самое важное

Джавид Османов: США ценят решительный политический курс президента Азербайджана
Джавид Османов: США ценят решительный политический курс президента Азербайджана
21 мая 2022 г. 12:41
В Южной Корее выбрали нового премьер-министра
В Южной Корее выбрали нового премьер-министра
21 мая 2022 г. 03:40
Джозеф Байден: Гуманитарная помощь Азербайджана Украине является важным посланием
Джозеф Байден: Гуманитарная помощь Азербайджана Украине является важным посланием
20 мая 2022 г. 20:20
Байден: США готовы содействовать интенсификации дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией
Байден: США готовы содействовать интенсификации дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией
20 мая 2022 г. 20:15
Высота волн в Каспийском море достигла 3,6 метров, в Шахдаге выпал снег
Высота волн в Каспийском море достигла 3,6 метров, в Шахдаге выпал снег
20 мая 2022 г. 18:31
Министерство: В Азербайджане нет вируса обезьяньей оспы
Министерство: В Азербайджане нет вируса обезьяньей оспы
20 мая 2022 г. 15:34
Ильхам Алиев: К сожалению, представители ЮНЕСКО не посетили освобожденные от оккупации территории
Ильхам Алиев: К сожалению, представители ЮНЕСКО не посетили освобожденные от оккупации территории
20 мая 2022 г. 15:13
Президент: Азербайджан осуществляет плодотворное и успешное сотрудничество с ИСЕСКО
Президент: Азербайджан осуществляет плодотворное и успешное сотрудничество с ИСЕСКО
20 мая 2022 г. 15:12
На восстановление Шушинской реальной школы выделен 1 млн манатов
На восстановление Шушинской реальной школы выделен 1 млн манатов
20 мая 2022 г. 14:26
Созданы Военный институт имени Гейдара Алиева и Институт военного управления
Созданы Военный институт имени Гейдара Алиева и Институт военного управления
20 мая 2022 г. 14:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi