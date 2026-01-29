В Азербайджане отпала необходимость в импорте зеркальной продукции
- 29 января, 2026
- 11:21
В Азербайджане необходимость в импорте зеркальной продукции полностью устранена.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, об этом журналистам сказал заместитель директора ООО Azermirror Эльдениз Аллахвердиев в ходе организованного по следам визита президента медиатура на предприятие.
По его словам, до начала работы предприятия зеркала импортировались в страну в основном из Китая, России, Турции и Ирана:
"Однако после налаживания местного производства необходимость в импорте этой продукции отпала. Потому что зеркала, производимые ООО Azermirror, полностью отвечают потребностям внутреннего рынка и могут конкурировать с зарубежными аналогами по показателям качества. Местное производство внесло значительный вклад как в снижение зависимости от импорта, так и в создание новых рабочих мест".
Напомним, что президент Ильхам Алиев 27 января принял участие в открытии завода по производству зеркальных листов ООО Azermirror в Сумгайытском промышленном парке.