    В Азербайджане отпала необходимость в импорте зеркальной продукции

    Промышленность
    • 29 января, 2026
    • 11:21
    В Азербайджане отпала необходимость в импорте зеркальной продукции

    В Азербайджане необходимость в импорте зеркальной продукции полностью устранена.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, об этом журналистам сказал заместитель директора ООО Azermirror Эльдениз Аллахвердиев в ходе организованного по следам визита президента медиатура на предприятие.

    По его словам, до начала работы предприятия зеркала импортировались в страну в основном из Китая, России, Турции и Ирана:

    "Однако после налаживания местного производства необходимость в импорте этой продукции отпала. Потому что зеркала, производимые ООО Azermirror, полностью отвечают потребностям внутреннего рынка и могут конкурировать с зарубежными аналогами по показателям качества. Местное производство внесло значительный вклад как в снижение зависимости от импорта, так и в создание новых рабочих мест".

    Напомним, что президент Ильхам Алиев 27 января принял участие в открытии завода по производству зеркальных листов ООО Azermirror в Сумгайытском промышленном парке.

    Azərbaycanda güzgü məhsullarının idxalına olan tələbat aradan qaldırılıb

