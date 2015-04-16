​В Азербайджане оборот розничной торговли вырос в I квартале на 10%

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март текущего года в Азербайджане в субъектах розничной торговли потребителям было продано товаров на сумму 5,8 млрд. манатов, что на 9,6% больше аналогичного периода 2014 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, продовольственные товары, напитки и табачные изделия составили 50,2%, непродовольственные товары - 49,8% от общего объема реализованной потребительской продукции. Удельный вес непродовольственных товаров вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объемы электронной розничной торговли за первые 3 месяца этого года выросли в 1,7 раз и составили 2,72 млн. манатов. Население приобрело в онлайн-режиме 92,7% потребительских товаров в торговых сетях юридических лиц, 7,3% - индивидуальных предпринимателей. 96,3% оборота рынка электронной торговли составили непродовольственные товары.

За I квартал текущего года объем услуг объектов общественного питания вырос на 14,4%, составив 219,9 млн. манатов, из них 93,6 млн. манатов приходятся на юридических лиц, 126,3 млн. манатов - на индивидуальных предпринимателей.