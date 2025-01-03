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В Азербайджане обнародованы объемы производства растительного масла и маргарина 

В Азербайджане обнародованы объемы производства растительного масла и маргарина  В январе-ноябре прошлого года в Азербайджане произведено 38 тыс. 717,4 тонны растительных масел.
Промышленность
3 января 2025 г. 15:10
В Азербайджане обнародованы объемы производства растительного масла и маргарина 

В январе-ноябре прошлого года в Азербайджане произведено 38 тыс. 717,4 тонны растительных масел.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 7,3% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

За отчетный период в Азербайджане произведено 45 тыс. 151,1 тонны маргарина, что на 8,3% больше, чем годом ранее.

По состоянию на 1 декабря прошлого года в стране образовалось 3 тыс. 634,8 тонны запасов растительного масла и 3 тыс. 747,7 тонны запасов маргарина, что соответственно на 5,6% меньше и на 1% больше, чем годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda duru bitki yağı və marqarin istehsalının həcmləri açıqlanıb

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