    В Азербайджане мощность электролизного завода достигнет 100 тыс. тонн в год

    Промышленность
    • 01 апреля, 2026
    • 13:02
    В Азербайджане мощность электролизного завода достигнет 100 тыс. тонн в год

    В Азербайджане планируется увеличить годовую производственную мощность электролизного завода до 100 тыс. тонн.

    Как сообщает Report, это предусмотрено в рамках Государственной программы по развитию горнодобывающей (металлические руды) и металлургической промышленности на 2027–2030 годы, утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.

    Согласно документу, завершение проекта электролизного завода является одной из ключевых задач, а к 2030 году его мощность должна достигнуть 100 тыс. тонн в год.

    Кроме того, в распоряжении отмечается необходимость дальнейшего развития ЗАО Azəralüminium. В частности, предусмотрено расширение производственной цепочки по принципу "сырьё – переработка – конечный продукт", а также увеличение экспортных возможностей.

    В рамках этих мер планируется продолжить проект по производству алюминиевого проката и довести его годовую мощность до 50 тыс. тонн к 2030 году.

    Ильхам Алиев Госпрограмма развития горнодобывающей и металлургической промышленности на 2027-2030гг Электролизный завод ЗАО Azəralüminium
    Azərbaycanda Elektroliz zavodunun illik istehsal gücü 100 min tona çatdırılacaq

