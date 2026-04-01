В Азербайджане мощность электролизного завода достигнет 100 тыс. тонн в год
- 01 апреля, 2026
- 13:02
В Азербайджане планируется увеличить годовую производственную мощность электролизного завода до 100 тыс. тонн.
Как сообщает Report, это предусмотрено в рамках Государственной программы по развитию горнодобывающей (металлические руды) и металлургической промышленности на 2027–2030 годы, утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.
Согласно документу, завершение проекта электролизного завода является одной из ключевых задач, а к 2030 году его мощность должна достигнуть 100 тыс. тонн в год.
Кроме того, в распоряжении отмечается необходимость дальнейшего развития ЗАО Azəralüminium. В частности, предусмотрено расширение производственной цепочки по принципу "сырьё – переработка – конечный продукт", а также увеличение экспортных возможностей.
В рамках этих мер планируется продолжить проект по производству алюминиевого проката и довести его годовую мощность до 50 тыс. тонн к 2030 году.