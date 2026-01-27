Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В Азербайджане производство водки каждым предприятием увеличится до 100 тыс. дал в год

    Промышленность
    • 27 января, 2026
    • 16:22
    В Азербайджане производство водки каждым предприятием увеличится до 100 тыс. дал в год

    Объем производства водки в Азербайджане для каждого производителя к 2032 году планируется поэтапно довести до 100 тыс. декалитров в год.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу, эти цифры были озвучены в ходе встречи в ГНС с с налогоплательщиками, работающими в сфере производства алкогольных напитков в Азербайджане.

    На встрече была предоставлена подробная информация о последних изменениях в законодательстве в указанной сфере. Компаниям разъяснили требования закона "О продовольственной безопасности": соблюдение минимального объема производства водки обязательно, несоблюдение может привести к аннулированию регистрации, а декларации должны отражать реальные объемы производства.

    По данным ГНС, минимальный ежегодный объем производства водки каждым производителем в стране на 2024–2025 годы установлен на уровне 20 тыс. декалитров, а на 2026–2027 годы - 30 тыс. декалитров.

    В ГНС производителям алкогольной продукции также напомнили о запрете на куплю-продажу подакцизных товаров наличными и без документов и об обязательной маркировке продукции действительными акцизными марками. До сведения участников встречи было доведено, что в этой сфере будут регулярно проводиться налоговые проверки.

    алкогольные напитки производство алкоголя прогноз ГНС продовольственная безопасность водка
    Azərbaycanda 2033-cü ilədək araq istehsalı üzrə illik proqnozlar açıqlanıb

