 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане будут созданы новые промышленные зоны

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане идет работа над созданием новых промышленных зон.

    Об этом сообщил Report заместитель министра экономики Ниязи Сафаров.

    По его словам, этот вопрос требует серьезного экономического анализа и оценки: "Мы начали работу над этим в нескольких экономических регионах Азербайджана, ведем переговоры с соответствующими государственными структурами. Масштаб этих работ будет расширен".

    Замминистра также рассказал о последней ситуации в промышленных кварталах в стране: "Строительные работы в Гаджигабульском промышленном квартале успешно продолжаются и завершатся в ближайшем будущем. В то же время в Сабирабадском промышленном квартале стартует строительство. Ведутся переговоры с предпринимателями, которые могут осуществлять деятельность в обоих промышленных кварталах. В качестве участников зарегистрированы несколько субъектов предпринимательской деятельности".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi