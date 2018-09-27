В Азербайджане будут созданы новые промышленные зоны

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане идет работа над созданием новых промышленных зон.
Об этом сообщил Report заместитель министра экономики Ниязи Сафаров.
По его словам, этот вопрос требует серьезного экономического анализа и оценки: "Мы начали работу над этим в нескольких экономических регионах Азербайджана, ведем переговоры с соответствующими государственными структурами. Масштаб этих работ будет расширен".
Замминистра также рассказал о последней ситуации в промышленных кварталах в стране: "Строительные работы в Гаджигабульском промышленном квартале успешно продолжаются и завершатся в ближайшем будущем. В то же время в Сабирабадском промышленном квартале стартует строительство. Ведутся переговоры с предпринимателями, которые могут осуществлять деятельность в обоих промышленных кварталах. В качестве участников зарегистрированы несколько субъектов предпринимательской деятельности".
Aynur BayramovaАвтор новости