В Азербайджане будут созданы новые промышленные зоны

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане идет работа над созданием новых промышленных зон.

Об этом сообщил Report заместитель министра экономики Ниязи Сафаров.

По его словам, этот вопрос требует серьезного экономического анализа и оценки: "Мы начали работу над этим в нескольких экономических регионах Азербайджана, ведем переговоры с соответствующими государственными структурами. Масштаб этих работ будет расширен".

Замминистра также рассказал о последней ситуации в промышленных кварталах в стране: "Строительные работы в Гаджигабульском промышленном квартале успешно продолжаются и завершатся в ближайшем будущем. В то же время в Сабирабадском промышленном квартале стартует строительство. Ведутся переговоры с предпринимателями, которые могут осуществлять деятельность в обоих промышленных кварталах. В качестве участников зарегистрированы несколько субъектов предпринимательской деятельности".