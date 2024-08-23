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В Астане появится казахстанско-китайский торгово-промышленный парк

В Астане появится казахстанско-китайский торгово-промышленный парк В Астане появится казахстанско-китайский торгово-промышленный парк.
Промышленность
23 августа 2024 г. 19:16
В Астане появится казахстанско-китайский торгово-промышленный парк

В Астане появится казахстанско-китайский торгово-промышленный парк.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Казахстан.

АО "НК "KAZAKH INVEST" и китайская компания Xinjiang Hengyuan Investment Management Co., Ltd. подписали Меморандум о взаимопонимании для реализации масштабного проекта. Планируется строительство парка на площади 50 гектаров.

"Создание казахстанско-китайского торгово-промышленного парка в Астане не только ускорит развитие экономики, но и создаст множество новых рабочих мест, что положительно скажется на социально-экономическом развитии страны", - отметил председатель правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Ержан Елекеев.

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