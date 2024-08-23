В Астане появится казахстанско-китайский торгово-промышленный парк.
Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Казахстан.
АО "НК "KAZAKH INVEST" и китайская компания Xinjiang Hengyuan Investment Management Co., Ltd. подписали Меморандум о взаимопонимании для реализации масштабного проекта. Планируется строительство парка на площади 50 гектаров.
"Создание казахстанско-китайского торгово-промышленного парка в Астане не только ускорит развитие экономики, но и создаст множество новых рабочих мест, что положительно скажется на социально-экономическом развитии страны", - отметил председатель правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Ержан Елекеев.