В Астане появится казахстанско-китайский торгово-промышленный парк

В Астане появится казахстанско-китайский торгово-промышленный парк.

В Астане появится казахстанско-китайский торгово-промышленный парк.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Казахстан.

АО "НК "KAZAKH INVEST" и китайская компания Xinjiang Hengyuan Investment Management Co., Ltd. подписали Меморандум о взаимопонимании для реализации масштабного проекта. Планируется строительство парка на площади 50 гектаров.

"Создание казахстанско-китайского торгово-промышленного парка в Астане не только ускорит развитие экономики, но и создаст множество новых рабочих мест, что положительно скажется на социально-экономическом развитии страны", - отметил председатель правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Ержан Елекеев.