В Агдаме создается производство ортопедических матрасов и мягкой мебели

В Агдамском промышленном парке будет создано предприятие по производству ортопедических матрасов и мягкой мебели с инвестиционным капиталом 2,3 млн манатов.

В Агдамском промышленном парке будет создано предприятие по производству ортопедических матрасов и мягкой мебели с инвестиционным капиталом 2,3 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X".

Министр отметил, что ООО "Комфи", создающем предприятие, предоставлен статус резидента промышленного парка: "На предприятии планируется создать 18 рабочих мест на постоянной основе. Таким образом, число резидентов Агдамского промышленного парка достигло 21".