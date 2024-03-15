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В Агдаме создается производство ортопедических матрасов и мягкой мебели

В Агдаме создается производство ортопедических матрасов и мягкой мебели В Агдамском промышленном парке будет создано предприятие по производству ортопедических матрасов и мягкой мебели с инвестиционным капиталом 2,3 млн манатов.
Промышленность
15 марта 2024 г. 14:49
В Агдаме создается производство ортопедических матрасов и мягкой мебели

В Агдамском промышленном парке будет создано предприятие по производству ортопедических матрасов и мягкой мебели с инвестиционным капиталом 2,3 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X".

Министр отметил, что ООО "Комфи", создающем предприятие, предоставлен статус резидента промышленного парка: "На предприятии планируется создать 18 рабочих мест на постоянной основе. Таким образом, число резидентов Агдамского промышленного парка достигло 21".

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Версия на азербайджанском языке Ağdamda ortopedik matras və yumşaq mebellərin istehsalı yaradılır

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