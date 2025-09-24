В Агдаме наладят производство низковольтных электрических розеток

В Агдамском промышленном парке планируется наладить производство средне- и низковольтных электрических розеток.

Как сообщили Report в Агентстве по развитию экономических зон (АРЭЗ), производство будет осуществляться в рамках сотрудничества резидента Парка ООО "Eel Electric" и турецкой компании "ABB Group".

Директор ООО "Eel Electric" Вюсал Мирзаев и страновой менеджер турецкой компании Махмуд Рзаев сегодня в рамках I Азербайджанского Международного Инвестиционного Форума (AIIF-2025) подписали соответствующий договор.

Производство розеток будет налажено на предприятии ООО "Eel Electric" в Агдамском промпарке с применением передовых технологий "ABB Group".

Отметим, что ООО "Eel Electric" занимается производством электрораспределительного оборудования, электрических розеток и бетонных подстанций на территории площадью 1,7 гектара в Агдамском промышленном парке. Годовая мощность предприятия составляет производство 600 единиц розеток среднего напряжения, 600 единиц розеток низкого напряжения, 150 единиц монолитных бетонных подстанций и 140 единиц зарядного оборудования для электромобилей.