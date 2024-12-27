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Уставный капитал "Агропромышленного комплекса Азерпамбыг" незначительно вырос

Уставный капитал "Агропромышленного комплекса Азерпамбыг" незначительно вырос Уставный капитал ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг", принадлежащего ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", увеличен на 450 121 манат или 0,3%.
Промышленность
27 декабря 2024 г. 10:09
Уставный капитал Агропромышленного комплекса Азерпамбыг незначительно вырос

Уставный капитал ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг", принадлежащего ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", увеличен на 450 121 манат или 0,3%.

Как сообщает Report, капитал компании увеличился со 133 285 834 манатов до 133 735 955 манатов.

"Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" создан в 2018 году. В его составе действуют 6 хлопкоперерабатывающих заводов (Ширванский, Саатлинский, Агджабединский, Бейлаганский, Бардинский, Билясуварский), 6 пунктов по производству и поставкам хлопка (Сабирабадский, Имишлинский, Сальянский, Агдамский, Тертерский, Геранбойский), опытно-испытательное хозяйство, расположенное в Билясуварском районе.

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Версия на азербайджанском языке "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi"nin nizamnamə kapitalı cüzi artırılıb

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