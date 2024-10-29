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Турецкая компания инвестирует почти 21 млн манатов в Агдамский промышленный парк

Турецкая компания инвестирует почти 21 млн манатов в Агдамский промышленный парк Турецкая компания "Birlik Deri" получила статус резидента Агдамского промышленного парка, находящегося под управлением Агентства развития экономических зон Азербайджана.
Промышленность
29 октября 2024 г. 14:16
Турецкая компания инвестирует почти 21 млн манатов в Агдамский промышленный парк

Турецкая компания "Birlik Deri" получила статус резидента Агдамского промышленного парка, находящегося под управлением Агентства развития экономических зон Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на Агентство, компания планирует инвестировать 20,8 миллиона манатов в создание производства кожи и кожаных изделий на территории промпарка.

Таким образом, число резидентов Агдамского промпарка достигло 28. В рамках нового проекта будет создано более 250 рабочих мест.

На предприятии будут использоваться передовые технологии ведущих стран в этой отрасли - Италии, Турции и Южной Кореи. Произведенная продукция будет поставляться как на внутренний рынок Азербайджана, так и на экспорт.

К настоящему моменту 28 компаниям предоставлен статус резидента с общим объемом инвестиций в 260 миллионов манатов. Еще 4 компании получили статус нерезидентов. Ожидается, что все эти предприятия создадут около 2300 рабочих мест. Уже вложено более 92 миллионов манатов инвестиций и создано свыше 370 рабочих мест.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə şirkəti Ağdam Sənaye Parkına 20 milyon manatdan artıq investisiya yatıracaq

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