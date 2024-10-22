Турция и Нигер подписали соглашение о сотрудничестве в области добычи полезных ископаемых

Турция и Нигер подписали меморандум о взаимопонимании в области разведки и добычи полезных ископаемых.

Турция и Нигер подписали меморандум о взаимопонимании в области разведки и добычи полезных ископаемых.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство энергетики и природных ресурсов Турции.

Меморандум был подписан по итогам встречи министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслана Байрактара с министром горнодобывающей промышленности Нигера Абарчи Усманом в Стамбуле.

Документ предусматривает расширение связей, в том числе посредством взаимных визитов на высоком уровне, консультации между уполномоченными ведомствами, сотрудничество во взаимовыгодных проектах и наращивания потенциала сотрудничества.

Кроме того, турецким государственным и частным компаниям будет оказываться содействие в деятельности в горнодобывающем секторе Нигера. Будут проводиться переговоры и обмен информацией о разведке и разработке минеральных ресурсов в определенных регионах.

Байрактар в ходе встречи заявил, что соглашение будет поощрять деятельность государственных и частных компаний Турции в горнодобывающем секторе Нигера и поспособствует развитию сотрудничества в разведке и добыче минеральных ресурсов в определенных регионах.

Ранее в июле министр Байрактар уже посещал столицу Нигера Ниамей с рабочим визитом. Он провел встречи с министром горнодобывающей промышленности Усманом, министром нефти Махаманом Мустафой Барке и министром энергетики Амаду Хауа. По итогам визита была подписана "Декларация о намерениях сотрудничества в области нефти и природного газа".