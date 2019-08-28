Toyota временно приостановит производство на заводах в Фукуоке из-за ливней

Крупнейший японский автоконцерн Toyota принял в среду решение временно приостановить производство на своих предприятиях, расположенных в юго-западной префектуре Фукуока из-за сильных дождей.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

Меры коснутся двух заводов в городах Канда и Мията, где, помимо марки Toyota, собирают также и автомобили премиального бренда Lexus. Сборочные линии будут остановлены в среду с 16:00 по местному времени (11:00) до утра следующего дня.