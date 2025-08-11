О нас

Территория проппарка Сумгайыте расширяется почти на 27 га

Промышленность
11 августа 2025 г. 13:26
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении территории Сумгайытского химико-промышленного парка.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Кабинет министров в течение трех месяцев должен принять меры и проинформировать главу государства о передаче в пользование Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики 26,6676 гектара земли.

Этот участок расположен на проспекте Сюльх в городе Сумгайыт, относится к категории государственных земель промышленного, транспортного, оборонного и иного назначения и находится в пользовании ОАО "Азербору". Передача осуществляется с правом аренды.

Министерство экономики и Исполнительная власть города Сумгайыт должны принять необходимые меры для реализации положений данного распоряжения.

Версия на английском языке Sumgayit Chemical Industrial Park expanded by nearly 27 hectares
Версия на азербайджанском языке Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisi genişləndirilir

