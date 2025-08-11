Территория проппарка Сумгайыте расширяется почти на 27 га

Территория Сумгаитского химико-промышленного парка расширяется.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении территории Сумгайытского химико-промышленного парка.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Кабинет министров в течение трех месяцев должен принять меры и проинформировать главу государства о передаче в пользование Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики 26,6676 гектара земли.

Этот участок расположен на проспекте Сюльх в городе Сумгайыт, относится к категории государственных земель промышленного, транспортного, оборонного и иного назначения и находится в пользовании ОАО "Азербору". Передача осуществляется с правом аренды.

Министерство экономики и Исполнительная власть города Сумгайыт должны принять необходимые меры для реализации положений данного распоряжения.