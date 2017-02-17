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    Technol начал продажи в южном регионе Азербайджана

    В ближайший месяц продажи моторных масел Technol будут организованы на территории всей страны

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Первый производитель моторных и промышленных масел Азербайджана и Кавказа Technol продолжает расширять точки продаж.

    Как сообщили Report из компании, продукция Technol уже продается в Джалилабадском, Масаллинском, Лянкяранском, Ярдымлинском, Астаринском и Лерикском районах.

    В ближайший месяц продажи моторных масел Technol будут организованы на территории всей страны.

    "В настоящее время наша продукция продается в Баку и Сумгайыте, Абшеронском районе, и в южном регионе. В кратчайшие сроки наши представительства начнут функционировать во всех районах", - сообщили в компании. 

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