Technol начал продажи в южном регионе Азербайджана

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Первый производитель моторных и промышленных масел Азербайджана и Кавказа Technol продолжает расширять точки продаж.

Как сообщили Report из компании, продукция Technol уже продается в Джалилабадском, Масаллинском, Лянкяранском, Ярдымлинском, Астаринском и Лерикском районах.

В ближайший месяц продажи моторных масел Technol будут организованы на территории всей страны.

"В настоящее время наша продукция продается в Баку и Сумгайыте, Абшеронском районе, и в южном регионе. В кратчайшие сроки наши представительства начнут функционировать во всех районах", - сообщили в компании.