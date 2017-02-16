Тарифный совет: Для снижения стоимости лекарств манат должен укрепиться

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Тарифный совет Азербайджана официально огласил причины, по которым падение курса доллара США в стране в течение последних двух недель не сопровождалось снижением цен на импортные лекарственные препараты

Как сообщает Report, на сегодняшнем брифинге секретарь Тарифного совета Илькин Меджидов обосновал текущий уровень цен недостаточным укреплением маната: "Мы взяли за базу при определении цен на лекарственные препараты курс 1,71 AZN/USD. Хотя доллар подешевел, курс пока не опустился ниже этого уровня".

И. Меджидов отметил, что в 2014 году упаковка лекарства импортировалась в страну по средней цене в 3 доллара: "В 2015 году эта цифра составила 2,2 доллара, сейчас – 1,5 доллара. Более 50 импортеров ввозят в страну лекарства из почти 1 000 заводов. В январе этого года импорт лекарств вырос в годовом сравнении на 51%".

Секретарь Тарифного совета добавил, что последовательный рост курса доллара в конце января в течение 10 дней, а затем его снижение повлияло на импорт лекарств в страну.

И. Меджидов отметил, что такая ситуация сложилась впервые за период независимости Азербайджана: "Если бы курс доллара сохранился в пределах 1,92 AZN/USD, цены пришлось бы пересмотреть".