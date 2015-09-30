Сумгайытский химический промышленный парк и SOCAR Polymer подписали соглашение

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" и резидент промышленного парка ООО SOCAR Polymer подписали соглашение.

Как сообщает Report со ссылкой на промышленный парк, с учетом особенностей деятельности SOCAR Polymer, предусматриваются поддерживающие мероприятия со стороны Сумгайытского химического промышленного парка.

Отметим, что второй по счету резидент Сумгайытского химического промышленного парка - SOCAR Polymer создан в 2013 году и в том же году получил статус резидента.

На территории Сумгайытского химического промышленного парка площадью 30 гектаров SOCAR Polymer будет осуществлять производство 200 тысяч тонн полипропилена и 120 тысяч тонн полиэтилена высокой плотности. Согласно проекту, производство полипропилена начнется в 2017 году, полиэтилена - в 2018 году.