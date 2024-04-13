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США и Британия ввели запрет на российские металлы

США и Британия ввели запрет на российские металлы США и Британия приняли совместные меры по расширению запрета на импорт металлов из России в попытке нанести удар по важному источнику доходов российской экономики.
Промышленность
13 апреля 2024 г. 02:21
США и Британия ввели запрет на российские металлы

США и Британия приняли совместные меры по расширению запрета на импорт металлов из России в попытке нанести удар по важному источнику доходов российской экономики.

Как передает Report, этом говорится в заявлении американского Минюста.

"Новые меры запрещают импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения в США", - отмечается в документе.

Санкции также ограничивают использование этих металлов на мировых биржах и во внебиржевой торговле в соответствии с мерами, принятыми властями США и Британии ранее.

"Наши новые запреты на основные металлы, введенные в координации с нашими партнерами в Соединенном Королевстве, будут и впредь направлены против доходов, которые Россия может получать для продолжения своей войны против Украины", - отметила министр финансов США Джанет Йеллен.

Это означает, что Лондонской бирже металлов и Чикагской товарной бирже будет запрещено принимать любой новый алюминий, медь и никель, произведенные в России.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ və Britaniya Rusiya metallarının idxalına qadağa qoyub

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