​SOCAR Polymer увеличил экспорт

В январе-апреле этого года ООО SOCAR Polymer экспортировало продукцию на 41,5 млн долларов США, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в майском "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

SOCAR Polymer возглавил первую десятку в рейтинге негосударственных экспортеров ненефтяного сектора за 4 месяца этого года.

Отметим, что проект SOCAR Polymer включает в себя заводы по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и производству полиэтилена высокой плотности производительностью 120 тыс. тонн в год.