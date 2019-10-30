​SOCAR Polymer экспортировал продукцию 64 млн долларов

В январе-сентябре текущего года SOCAR Polymer экспортировал продукцию на 63,7 млн долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на октябрьский "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За отчетный период SOCAR Polymer занял второе место в рейтинге частных ненефтяных экспортеров.

За 9 месяцев SOCAR Polymer экспортировал полипропилен в гранулах первичной формы на 53,6 млн долларов. В соответствующем периоде прошлого года этот показатель составлял 0,6 млн долларов. В сентябре экспортировано продукции на 6,2 млн долларов (0,1 млн долларов в прошлом году).

Проект SOCAR Polymer включает завод по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и завод по производству полиэтилена высокой плотности производительностью 120 тыс. тонн в год.