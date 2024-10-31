Сменился директор дочерней компании AzerGold

Ризван Бахшиев покинул пост директора ООО AzerBlast, созданного ЗАО AzerGold совместно с ООО DM Servis (официальный партнер компании Orica-Nitro, одного из мировых лидеров в производстве гражданских взрывчатых веществ и инновационных взрывных систем в Азе

Ризван Бахшиев покинул пост директора ООО AzerBlast, созданного ЗАО AzerGold совместно с ООО DM Servis (официальный партнер компании Orica-Nitro, одного из мировых лидеров в производстве гражданских взрывчатых веществ и инновационных взрывных систем в Азербайджане).

Как сообщает Report, на эту должность назначен Фуад Рамазанов.

До этого он был начальником отдела внутреннего контроля AzerGold. В настоящее время этот отдел называется отделом управления рисками и внутреннего контроля, его возглавляет Орудж Эйвазов.

Напомним, что AzerBlast зарегистрирован в селе Човдар Дашкесанского района, на одноименном рудоперерабатывающем участке, его уставный капитал составляет 5 000 336 манатов.