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Сменился директор дочерней компании AzerGold 

Сменился директор дочерней компании AzerGold  Ризван Бахшиев покинул пост директора ООО AzerBlast, созданного ЗАО AzerGold совместно с ООО DM Servis (официальный партнер компании Orica-Nitro, одного из мировых лидеров в производстве гражданских взрывчатых веществ и инновационных взрывных систем в Азе
Промышленность
31 октября 2024 г. 11:42
Сменился директор дочерней компании AzerGold 

Ризван Бахшиев покинул пост директора ООО AzerBlast, созданного ЗАО AzerGold совместно с ООО DM Servis (официальный партнер компании Orica-Nitro, одного из мировых лидеров в производстве гражданских взрывчатых веществ и инновационных взрывных систем в Азербайджане).

Как сообщает Report, на эту должность назначен Фуад Рамазанов.

До этого он был начальником отдела внутреннего контроля AzerGold. В настоящее время этот отдел называется отделом управления рисками и внутреннего контроля, его возглавляет Орудж Эйвазов.

Напомним, что AzerBlast зарегистрирован в селе Човдар Дашкесанского района, на одноименном рудоперерабатывающем участке, его уставный капитал составляет 5 000 336 манатов.

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Версия на азербайджанском языке "AzerGold"un törəmə şirkətinin direktoru dəyişib

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