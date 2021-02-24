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Швейцарская Stadler может локализовать производство на Киевском заводе

Швейцарская Stadler может локализовать производство на Киевском заводе Компания может участвовать в интеграции железной дороги с городской транспортной системой – City Express 
Промышленность
24 февраля 2021 г. 12:32
Швейцарская Stadler может локализовать производство на Киевском заводе

Швейцарская компания Stadler, которая специализируется на производстве железнодорожного подвижного состава, изучает возможности локализации производства на Киевском электровагоноремонтном заводе (КЭВРЗ).

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Представители компании посетили завод 23 февраля.

"Компания Stadler рассматривается как один из потенциальных поставщиков подвижного состава для анонсированного президентом Украины Владимиром Зеленским проекта по интеграции железной дороги с городской транспортной системой – City Express – за счет объединения крупных городов с их городами-спутниками в единое транспортное пространство", – говорится в сообщении.

По словам директора филиала "Пассажирская компания" Александра Перцовского, в настоящее время "Укрзализныця" готова делиться своим видением и планами реализации проекта с потенциальными инвесторами и будет принимать решения, исходя из технико-экономического обоснования, экономического эффекта и степени локализации производства.

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