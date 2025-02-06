Сеймур Адыгёзалов: В промпарки Азербайджан активно привлекаются инвесторы

Активно продолжается работа по привлечению инвесторов в промышленные парки на освобожденных территориях Азербайджана и созданию новых промышленных предприятий.

Активно продолжается работа по привлечению инвесторов в промышленные парки на освобожденных территориях Азербайджана и созданию новых промышленных предприятий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Сеймур Адыгёзалов.

По его словам, промышленный парк "Экономическая зона Аразская долина" в Джебраиле насчитывает 16 резидентов и двух нерезидентов: "В этом году они планируют инвестировать в промпарк более 130 млн манатов и создать более 1800 постоянных рабочих мест. На сегодняшний день инвестировано более 29,6 млн манатов, создано около 100 постоянных рабочих мест. Более 30% территории парка передано в пользование предпринимателям. В настоящее время ведутся работы по строительству более 15 предприятий в промпарках на освобожденных территориях".

Он также отметил, что в этом году планируется запуск предприятий по производству табачных изделий, декоративных камней, различных видов клейких лент, дезинфицирующих, жидких моющих и отбеливающих средств в промышленных парках Агдама и "Аразской долины", а также закладка фундамента предприятий по производству пластиковой тары и металлических опор ЛЭП.