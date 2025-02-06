О нас

Сеймур Адыгёзалов: В промпарки Азербайджан активно привлекаются инвесторы

Сеймур Адыгёзалов: В промпарки Азербайджан активно привлекаются инвесторы Активно продолжается работа по привлечению инвесторов в промышленные парки на освобожденных территориях Азербайджана и созданию новых промышленных предприятий.
Промышленность
6 февраля 2025 г. 11:29
Сеймур Адыгёзалов: В промпарки Азербайджан активно привлекаются инвесторы

Активно продолжается работа по привлечению инвесторов в промышленные парки на освобожденных территориях Азербайджана и созданию новых промышленных предприятий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Сеймур Адыгёзалов.

По его словам, промышленный парк "Экономическая зона Аразская долина" в Джебраиле насчитывает 16 резидентов и двух нерезидентов: "В этом году они планируют инвестировать в промпарк более 130 млн манатов и создать более 1800 постоянных рабочих мест. На сегодняшний день инвестировано более 29,6 млн манатов, создано около 100 постоянных рабочих мест. Более 30% территории парка передано в пользование предпринимателям. В настоящее время ведутся работы по строительству более 15 предприятий в промпарках на освобожденных территориях".

Он также отметил, что в этом году планируется запуск предприятий по производству табачных изделий, декоративных камней, различных видов клейких лент, дезинфицирующих, жидких моющих и отбеливающих средств в промышленных парках Агдама и "Аразской долины", а также закладка фундамента предприятий по производству пластиковой тары и металлических опор ЛЭП.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Cəbrayıl və Ağdamdakı sənaye parklarında bu il görüləcək işlər açıqlanıb

Другие новости из категории

В Азербайджане в этом году начнется производство электробусов
В Азербайджане в этом году начнется производство электробусов
6 февраля 2025 г. 11:47
В промзонах Азербайджана произведено автомобилей на 443 млн манатов
В промзонах Азербайджана произведено автомобилей на 443 млн манатов
6 февраля 2025 г. 11:25
Резиденты Агдамского промпарка продали продукцию на 22 млн манатов
Резиденты Агдамского промпарка продали продукцию на 22 млн манатов
6 февраля 2025 г. 11:25
Экспорт продукции промзон Азербайджана достиг 1 млрд манатов в прошлом году
Экспорт продукции промзон Азербайджана достиг 1 млрд манатов в прошлом году
6 февраля 2025 г. 11:15
АРЭЗ: 10 новых предприятий инвестировали около 49 млн манатов
АРЭЗ: 10 новых предприятий инвестировали около 49 млн манатов
6 февраля 2025 г. 11:14
В промзоны Азербайджана инвестируют еще 1 млрд манатов
В промзоны Азербайджана инвестируют еще 1 млрд манатов
6 февраля 2025 г. 11:07
Сеймур Адыгезалов: Резиденты Нахчыванского промпарка также смогут воспользоваться льготами
Сеймур Адыгезалов: Резиденты Нахчыванского промпарка также смогут воспользоваться льготами
6 февраля 2025 г. 11:06
В промзонах Азербайджана в 2025 году откроются около 10 новых предприятий
В промзонах Азербайджана в 2025 году откроются около 10 новых предприятий
6 февраля 2025 г. 11:01
AzerGold увеличил экспортные доходы на 41%
AzerGold увеличил экспортные доходы на 41%
4 февраля 2025 г. 18:00
Экспортные доходы Азералюминиум выросли почти на 6%
Экспортные доходы "Азералюминиум" выросли почти на 6%
4 февраля 2025 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi