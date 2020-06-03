Счетная палата: Сокращение инвестиций негативно сказалось на строительстве

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Сокращение средств, направленных в основной капитал в Азербайджане (на 2,3%) в 2019 году, привело к значительному спаду в строительном секторе – на 5,6%.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по законопроекту "Об исполнении госбюджета на 2019 год" и годовой отчет об исполнении бюджета.

Хотя первоначально в данном секторе планировался рост на 2,5%, к концу отчетного года зафиксирован спад на 6,1%. Таким образом, сектор оказал влияние на снижение ВВП на 0,5%. Это воздействие составило 0,8 процентных пункта по ненефтяному ВВП.