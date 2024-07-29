Российская компания создаст производственное предприятие в Сумгайытском химпромпарке

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития экономических зон при Министерстве экономики и российской компанией "Химтэк Инжиниринг".

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития экономических зон при Министерстве экономики и российской компанией "Химтэк Инжиниринг".

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Документ подписали председатель правления Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики Сеймур Адыгезалов и генеральный директор "Химтэк Инжиниринг" Сергей Луговской.

Согласно меморандуму, российская компания создаст в Сумгайытском химическом промышленном парке производство стоимостью 100 млн долларов США и будет производить химическую продукцию. Предприятие, на котором смогут работать 100 человек, будет иметь годовую производственную мощность 15 000 тонн.

Одновременно с продажей в Азербайджане планируется экспортировать продукцию в Россию.