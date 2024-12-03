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Rheinmetall планирует увеличить доходы филиала в США до $1 млрд к 2027 году

Rheinmetall планирует увеличить доходы филиала в США до $1 млрд к 2027 году Германский оборонный концерн Rheinmetall намерен расширить свое присутствие в Соединенных Штатах, чтобы к 2027 году доходы его американской "дочки" American Rheinmetall Vehicles (ARV) превысили 1 млрд долларов.
Промышленность
3 декабря 2024 г. 11:11
Rheinmetall планирует увеличить доходы филиала в США до $1 млрд к 2027 году

Германский оборонный концерн Rheinmetall намерен расширить свое присутствие в Соединенных Штатах, чтобы к 2027 году доходы его американской "дочки" American Rheinmetall Vehicles (ARV) превысили 1 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал управляющий директор ARV в США Мэттью Уорник в интервью американскому порталу Breaking Defense.

Компания уже выкупила производителя комплектующих для боевых бронированных машин Loc Perfomance в штате Мичиган.

"Цель приобретения - укрепить позиции Rheinmetall на рынке США, и мы делаем это разными способами", - сказал он.

По словам Уорника, сделка обошлась Rheinmetall в 950 млн долларов, в результате в штате ARV появится еще 1 тыс. инженеров. Портал добавил, что Rheinmetall стремится "захватить большую долю рынка в США", борясь за победу в тендерах, которые объявляет Пентагон.

Уорник добавил, что после покупки Loc Perfomance в ARV рассчитывают заработать около 850 млн долларов, а к 2027 году "эта цифра может превысить 1 млрд".

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