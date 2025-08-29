Резиденты Сумгайытского химпромпарка за 10 лет реализовали продукции на 14,4 млрд манатов

Резиденты Сумгайытского химического промышленного парка (СХПП) с 2015 года по июль 2025 года реализовали продукции примерно на 14,4 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, около 5,2 млрд манатов пришлось на экспорт.

Только в первом полугодии текущего года объем продаж превысил 1,1 млрд манатов, из которых почти 545 млн пришлось на экспорт. По сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт увеличился примерно на 20%.

В целом в химической промышленности Азербайджана в январе–июле 2025 года производство увеличилось на 10,7% и превысило 955 млн манатов. Существенный вклад в этот рост обеспечил Сумгайытский химпромпарк.

Резидентам парка выдано свыше 900 подтверждающих документов, что позволило им сэкономить более 400 млн манатов при импорте техники и технологического оборудования.

Сегодня в СХПП зарегистрированы 39 компаний с общим инвестиционным портфелем свыше 6 млрд манатов, из которых 28 уже ведут деятельность. Объем вложений в проекты превысил 5,5 млрд манатов, создано более 6,3 тыс. постоянных рабочих мест.