    Резиденты Сумгайытского химпромпарка за 10 лет реализовали продукции на 14,4 млрд манатов

    Промышленность
    • 29 августа, 2025
    • 13:16
    Резиденты Сумгайытского химического промышленного парка (СХПП) с 2015 года по июль 2025 года реализовали продукции примерно на 14,4 млрд манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, около 5,2 млрд манатов пришлось на экспорт.

    Только в первом полугодии текущего года объем продаж превысил 1,1 млрд манатов, из которых почти 545 млн пришлось на экспорт. По сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт увеличился примерно на 20%.

    В целом в химической промышленности Азербайджана в январе–июле 2025 года производство увеличилось на 10,7% и превысило 955 млн манатов. Существенный вклад в этот рост обеспечил Сумгайытский химпромпарк.

    Резидентам парка выдано свыше 900 подтверждающих документов, что позволило им сэкономить более 400 млн манатов при импорте техники и технологического оборудования.

    Сегодня в СХПП  зарегистрированы 39 компаний с общим инвестиционным портфелем свыше 6 млрд манатов, из которых 28 уже ведут деятельность. Объем вложений в проекты превысил 5,5 млрд манатов, создано более 6,3 тыс. постоянных рабочих мест.

