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Резиденты промпарков Азербайджана сэкономили 520 млн манатов за счет льгот

Резиденты промпарков Азербайджана сэкономили 520 млн манатов за счет льгот Резиденты промпарков Азербайджана сэкономили 520 млн манатов за счет льгот
Промышленность
5 августа 2025 г. 13:42
Резиденты промпарков Азербайджана сэкономили 520 млн манатов за счет льгот

Резиденты промышленных парков, находящихся в ведомстве Агентства по развитию экономических зон, в январе-июне этого года сэкономили более 14 млн манатов, за весь период - более 520 млн манатов в результате применения различных льгот.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, до настоящего времени предпринимателям, осуществляющим деятельность в парках, было выдано в общей сложности 1 746 подтверждающих документов, а за 6 месяцев этого года - 144 документа.

Напомним, что резиденты промышленных парков освобождаются от налогов на имущество, землю, прибыль, а также от НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок, импортируемых в производственных целях, сроком на 10 лет с даты их регистрации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı sənaye parklarının rezidentləri indiyə qədər 520 milyon manat vəsaitə qənaət ediblər

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