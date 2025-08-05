Резиденты промпарков Азербайджана сэкономили 520 млн манатов за счет льгот

Резиденты промпарков Азербайджана сэкономили 520 млн манатов за счет льгот

Резиденты промышленных парков, находящихся в ведомстве Агентства по развитию экономических зон, в январе-июне этого года сэкономили более 14 млн манатов, за весь период - более 520 млн манатов в результате применения различных льгот.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, до настоящего времени предпринимателям, осуществляющим деятельность в парках, было выдано в общей сложности 1 746 подтверждающих документов, а за 6 месяцев этого года - 144 документа.

Напомним, что резиденты промышленных парков освобождаются от налогов на имущество, землю, прибыль, а также от НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок, импортируемых в производственных целях, сроком на 10 лет с даты их регистрации.