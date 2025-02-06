Резиденты Агдамского промпарка продали продукцию на 22 млн манатов

На сегодняшний день резиденты Агдамского промышленного парка осуществили продажу продукции на сумму 22,3 млн манатов.

На сегодняшний день резиденты Агдамского промышленного парка осуществили продажу продукции на сумму 22,3 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики Сеймур Адыгезалов.

По его словам, около 70% Агдамского промышленного парка, созданного на территории 190 га, передано в пользование предпринимателей:

"В настоящее время в парке функционируют 9 предприятий. Помимо того, что эти предприятия успешно реализуют свою продукцию на внутреннем рынке, они также добились значительных успехов в области экспорта. По количеству резидентов парк занимает второе место в стране после Сумгайытского химико-промышленного парка. Здесь 29 субъектам предпринимательства предоставлен статус резидента, а 4 предпринимателям - статус нерезидента. Резиденты планируют инвестировать свыше 276 млн манатов и создать более 2 400 рабочих мест. Уже инвестировано более 107 млн манатов, создано 457 постоянных рабочих мест".

С.Адыгезалов добавил, что в процессе трудоустройства предпочтение отдается жителям Агдама и прилегающих районов.