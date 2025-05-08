​​​​​​​Резидентам промпарков в Карабахе предоставлены льготы на 8 млн манатов

С начала года резидентам промышленных парков на освобожденных территориях Азербайджана предоставлены налоговые и таможенные льготы на сумму около 8 млн манатов.

С начала года резидентам промышленных парков на освобожденных территориях Азербайджана предоставлены налоговые и таможенные льготы на сумму около 8 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон.

По данным на 1 мая, резидентам выдано 142 подтверждающих документа на освобождение от налогов и пошлин при импорте техники, технологического оборудования и сырья.

Напомним, что в промпарках в Агдаме и "Экономическая зона долины Араз" статус резидента получили 45 субъектов предпринимательства с совокупным инвестиционным капиталом около 400 млн манатов. Еще 8 компаний имеют статус нерезидентов.