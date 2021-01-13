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Разработка электромобилей GM подешевеет на треть

Разработка электромобилей GM подешевеет на треть К 2025 году компания выпустит на рынок 30 новых EV
Промышленность
13 января 2021 г. 12:31
Разработка электромобилей GM подешевеет на треть

К концу этого года, когда в серию пойдет электрический пикап GMC Hummer, затраты General Motors на производство электромобилей (EV) снизятся на 30% по сравнению с затратами на производство актуальной модели Chevrolet Bolt. Кроме того, автопроизводитель сообщил, что к 2025 году предложит рынку 30 новых EV.

Как передает Report, об этом сообщает Detroit Free Press.

К концу 2021 года GM выведет на рынок батарейный внедорожник Hummer и еще один не названный электропикап, рассказал исполнительный вице-президент GM по глобальной разработке продуктов Дуг Паркс на конференции Morgan Stanley Auto 2.0, проходившей 11 января.

GM представила совершенно новую модульную архитектуру и батареи Ultium во время недельного ивента, проходившего в GM Design Dome. Около 2 тыс. сотрудников, инвесторов, дилеров, политиков и представителей средств массовой информации приехали в Уоррен (штат Мичиган), чтобы своими глазами увидеть новую технологию.

По словам Паркса, имея гибкую архитектуру аккумуляторных батарей Ultium, GM ускорит и удешевит разработку новых EV.

Продакт-директор корпорации также намекнул на подготовку к презентации еще одной версии батарейного Hummer, небольшого внедорожника и нескольких электрогрузовиков (в США грузовиками часто называют полноразмерные пикапы). Эти ранее не анонсированные модели попадут на рынок до 2025 года, сообщил Паркс.

«Кроме того, у нас есть второе поколение [Hummer], над которым мы уже работаем, что даст нам еще 30% [экономии], — сказал Паркс. — Таким образом, в совокупности мы имеем снижение затрат на 60% по сравнению с Chevrolet Bolt».

Продакт-директор GM заявил, что к 2025 году компания выпустит на рынок 30 новых EV.

В настоящее время GM внимательно изучает свои розничные процессы и дилерскую сеть.

Как сообщалось ранее, в декабре около 150 дилеров GM сообщили, что перестанут продавать автомобили Cadillac, начиная с 1 января 2022 года. Причина массового расторжения контрактов — нежелание закупать обязательное оборудование для работы с электромобилями.

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