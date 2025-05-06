Расширилась география экспорта азербайджанской продукции под брендом Made in Azerbaijan

15:07 Промышленная продукция под брендом Made in Azerbaijan ("Сделано в Азербайджане") начала экспортироваться в ЮАР, Йемен и Аргентину.

Промышленная продукция под брендом Made in Azerbaijan ("Сделано в Азербайджане") начала экспортироваться в ЮАР, Йемен и Аргентину.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве развития экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана.

"Предприятия в промышленных зонах, в первую очередь, производят продукцию для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Основной упор делается на потребности местного рынка. Одним из самых больших преимуществ промышленных зон является снижение зависимости страны от импорта, создание новых экспортных возможностей и экспорт местной промышленной продукции на зарубежные рынки под брендом Made in Azerbaijan. В настоящее время продукцию, произведенную под этим брендом, можно найти в более чем 70 странах мира", - говорится в информации.

В Агентстве также отметили, что в результате деятельности промышленных зон предотвращается отток валюты из страны и увеличивается ее приток в страну: "Одной из основных целей Агентства является превращение Азербайджана из страны-импортера в страну-экспортера. В этом направлении имеются значительные успехи. Более 50% предприятий в промышленных парках экспортируют свою продукцию на внешние рынки. В настоящее время экспортируется более 50 видов продукции. В ближайшем будущем ожидается дальнейшее расширение ассортимента продукции под брендом Made in Azerbaijan. Одним из шагов в данном направлении является запуск новых предприятий в промышленных зонах, в том числе производственных заводов, связанных с автомобильной промышленностью, например, новый завод бренда IVECO".