Работы по проекту SOCAR Polymer идут по графику

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Работы по проекту SOCAR Polymer на территории Сумгайытского химико-промышленного парка идут в соответствии с графиком и в рамках запланированного бюджета.

Как сообщает Report, об этом заявил финансовый директор ООО SOCAR-Polymer Фуад Ахмедов.

"На данный момент идет активная стадия строительства установки полипропилена и полиэтилена высокой плотности. Около 70% строительства полипропиленового завода завершено. В целом, по заводу достигнут прогресс в 90%".

По его словам, по установке по производству полиэтилена высокой плотности в среднем достигнут прогресс в 70%, в целом по строительству – 45%.

Он подчеркнул, что в следующем году обе установки будут запущены в эксплуатацию.

Коснувшись численности работников на территории строительства, представитель SOCAR Polymer отметил, что на данный момент в стрительстве задействовано 3 тыс. человек: "Это пик. Значение придается местным кадрам. Местная рабочая сила составляет 90% рабочей силы".

"Производственные мощности установок составляют 180 тысяч тонн полипропилена и 120 тысяч тонн полиэтилена высокой плотности. Из них 30% продукции будет реализоваться на местном рынке, 70% - направлено на экспорт. Турция - одна из основных рынков. Турецкий рынок растущий, динамично развивается, здесь большой спрос на полимерную продукцию. Также SOCAR имеет свои активы в Турции, что позволит реализовывать продукцию на более выгодных условиях", - добавил он.