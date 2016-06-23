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    ​Работники машиностроительной промышленности удостоены наград - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении работникам машиностроительной промышленности звания "Заслуженный инженер".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии машиностроительной промышленности в Азербайджане почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам:

    Аббасову Сахавету Аббас оглу

    Исмайлову Али Исмаил оглу

    Набиеву Багбану Годжа оглу.

    Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии машиностроительной промышленности в Азербайджане медалью "Терегги" награждены:

    Абдуллаев Олег Мурсалович

    Барабанов Константин Николаевич

    Джаббаров Эйюб Гулам оглу

    Чугунов Владимир Михайлович

    Алиев Рашид Рза оглу

    Гурбанов Рафиг Ахмед оглу

    Мансимов Алиэйбат Алибаба оглу

    Садыгов Ниязи Багман оглу.

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