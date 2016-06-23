​Работники машиностроительной промышленности удостоены наград - СПИСОК

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении работникам машиностроительной промышленности звания "Заслуженный инженер".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии машиностроительной промышленности в Азербайджане почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам:

Аббасову Сахавету Аббас оглу

Исмайлову Али Исмаил оглу

Набиеву Багбану Годжа оглу.

Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии машиностроительной промышленности в Азербайджане медалью "Терегги" награждены:

Абдуллаев Олег Мурсалович

Барабанов Константин Николаевич

Джаббаров Эйюб Гулам оглу

Чугунов Владимир Михайлович

Алиев Рашид Рза оглу

Гурбанов Рафиг Ахмед оглу

Мансимов Алиэйбат Алибаба оглу

Садыгов Ниязи Багман оглу.