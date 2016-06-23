​Работники машиностроительной промышленности удостоены наград - СПИСОК

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении работникам машиностроительной промышленности звания "Заслуженный инженер".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии машиностроительной промышленности в Азербайджане почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам:
Аббасову Сахавету Аббас оглу
Исмайлову Али Исмаил оглу
Набиеву Багбану Годжа оглу.
Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии машиностроительной промышленности в Азербайджане медалью "Терегги" награждены:
Абдуллаев Олег Мурсалович
Барабанов Константин Николаевич
Джаббаров Эйюб Гулам оглу
Чугунов Владимир Михайлович
Алиев Рашид Рза оглу
Гурбанов Рафиг Ахмед оглу
Мансимов Алиэйбат Алибаба оглу
Садыгов Ниязи Багман оглу.
News DepartmentАвтор новости
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