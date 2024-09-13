Рабочие Boeing начали забастовку впервые за 16 лет

Рабочие заводов Boeing в штатах Вашингтон и Орегон вышли на забастовку впервые за 16 лет, отвергнув согласованную с руководством компании условия трудовой сделки.

Рабочие заводов Boeing в штатах Вашингтон и Орегон вышли на забастовку впервые за 16 лет, отвергнув согласованную с руководством компании условия трудовой сделки.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно договоренности между Boeing и профсоюзом "Международная ассоциация рабочих машиностроения и авиационной промышленности", достигнутом 8 сентября, планировалось повышение базовой оплаты труда работников предприятий в штатах Вашингтон, Орегон и Калифорния на 25%, а также единовременные выплаты в размере 3 тыс. долларов. Впоследствии 96% рабочих сочли предложение недостаточным, поэтому решили выйти на забастовку.

Согласно подсчетам экспертов, забастовка на 50 дней будет стоить компании почти до 3,5 млрд долларов.

Отметим, что в последний раз забастовка на предприятии Boeing проводилась в 2008 году, тогда она длилась 57 дней и стоила компании порядка 100 млн долларов в день.