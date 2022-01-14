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Промышленное производство в Азербайджане выросло более чем на 5%

Промышленное производство в Азербайджане выросло более чем на 5% В 2021 году в Азербайджане произведено промышленной продукции на сумму 54,5 млрд манатов, что на 5,2% больше, чем в 2020 году.
Промышленность
14 января 2022 г. 17:13
Промышленное производство в Азербайджане выросло более чем на 5%

В 2021 году в Азербайджане произведено промышленной продукции на сумму 54,5 млрд манатов, что на 5,2% больше, чем в 2020 году.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

По информации, в минувшем году производство продукции в ненефтегазовом секторе промышленности выросло на 18,9%.

64,5% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 29,9% - перерабатывающем секторе, 4,8% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,8% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча товарной нефти в секторе горнорудной промышленности выросла на 0,1%, товарного газа - на 23%.

В обрабатывающем секторе производство строительных материалов выросло на 80,6%, производство фармацевтической продукции - 58,3%, производство табачной продукции - 54,0%, работы по монтажу и ремонту машин и оборудования - 46,7%, производство кожи и изделий из кожи, обуви - 29,8%, производство товаров текстильной промышленности - 26,8%, производство бумаги и картона - 26,5%, производство продукции химической промышленности - 25,5%, производство мебели - 24,8%, производство автомобилей, прицепов и полуприцепов - 21,3%, производство резиновых и пластмассовых массовых изделий - 17,4%, производство готовых металлических изделий - 17,4%, производство продукции металлургической промышленности - 16,9%, нефтепродуктов - 13,4%, продуктов питания - 10,2%, компьютерной, электронной и оптической продукции - 8,3%, производство напитков - 2,3%, производство машин и оборудования сократилось на 9,1%, электрооборудования - 11,2%, одежды - 21,7%, деревообработки и производства изделий из дерева - 38,3%, полиграфической продукции - 45,2%, других транспортных средств – 92,6%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объем производства вырос на 7,1%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 18,2%.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees over 5% rise in industrial production
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sənaye istehsalı 5 %-dən çox artıb

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