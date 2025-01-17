Промышленное производство в Азербайджане в 2024 году выросло на 1,1%

В 2024 году промышленными предприятиями Азербайджана и индивидуальными предпринимателями, действующими в этой сфере, было произведено промышленной продукции на сумму 64,1 млрд манатов, что на 1,1% больше показателя 2023 года.

Промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями, действующими в Азербайджане, в 2024 году произведено промышленной продукции на сумму 64,1 млрд манатов, что на 1,1% больше показателя 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно данным, в 2024 году производство промышленной продукции в нефтегазовом секторе выросло на 0,5%, а в ненефтегазовом - на 7,3%.

По информации Госкомстата 64,3% промышленной продукции произведено в добывающем секторе, 29,8% - в перерабатывающем, 4,9% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 1% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В перерабатывающем секторе производство фармацевтической продукции выросло на 81,5%, мебели - на 45,9%, автомобилей, прицепов и полуприцепов - на 44,7%, готовых металлических изделий - на 38,9%, электрооборудования - на 32,8%, производство одежды - на 24,7%, резиновых и пластмассовых изделий - на 18%, строительных материалов - на 16,9%, напитков - на 15,7%, пищевых продуктов - на 10,5%, кожи и кожаных изделий, обуви - на 9,3%, химической продукции - на 6,5%, бумаги и картона - на 5,9%, компьютеров, электронной и оптической продукции - на 4,7%, табачных изделий - на 4,1%, прочей промышленной продукции - на 2,8%, текстильной продукции - на 0,9%.

В то же время производство установок, ремонт машин и оборудований сократилось на 1,2%, нефтепродуктов - на 11%, полиграфической продукции - на 23,7%, прочих транспортных средств - на 50,3%, машин и оборудования - на 51,4%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объем производства промышленной продукции снизился на 1,7%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - вырос на 2,7%.