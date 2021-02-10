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Промышленное производство в Азербайджане сократилось на 3%

Промышленное производство в Азербайджане сократилось на 3% Спад произошел за счет сокращения объема производства в нефтегазовом секторе на 5,4%, в то же время производство продукции в ненефтегазовом секторе промышленности выросло на 12,8%
Промышленность
10 февраля 2021 г. 12:43
Промышленное производство в Азербайджане сократилось на 3%

В январе этого года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 3,6 млрд манатов, что на 3,4% меньше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, спад произошел за счет сокращения объема производства в нефтегазовом секторе на 5,4%, в то же время производство продукции в ненефтегазовом секторе промышленности выросло на 12,8%.

Согласно статданным, 64,9% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 29,2% - перерабатывающем секторе, 5,3% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,6% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча товарной нефти в секторе горнорудной промышленности сократилась на 4%, товарного газа увеличилась на 7,9%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объем производства увеличился на 1,3%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 2,2%.

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