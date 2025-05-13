Промышленное производство в Азербайджане сократилось более чем на 2%

Промышленное производство в Азербайджане сократилось более чем на 2%

В январе-апреле этого года промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями, работающими в этой сфере в Азербайджане, было произведено промышленной продукции на 21 млрд манатов, что на 2,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, за последний год производство продукции в нефтегазовом секторе сократилось на 3,4%, а в ненефтегазовом секторе увеличилось на 5,3 %.

62,3% промышленной продукции было произведено в добывающем секторе, 30,6% - в обрабатывающем секторе, 6,2% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, а 0,9% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В добывающем секторе добыча товарной нефти сократилась на 5,4%, а добыча товарного газа увеличилась на 1,4%.

В обрабатывающем секторе производство обработки древесины и изделий из дерева увеличилось на 90,3 %, фармацевтической продукции - на 54,4 %, машин и оборудования - на 26,6 %, кожи и кожаных изделий, обуви - на 20,1 %, текстильной промышленности - на 18,7 %, пищевых продуктов - на 12,5 %, химической промышленности - на 7,1 %, компьютеров, электронной и оптической продукции - на 6,3 %, напитков - на 4,0 %, табачных изделий - на 3,4 %, резиновых и пластмассовых изделий - на 2,3 %, в то время как мебели сократилось на 3,6 %, автомобилей, прицепов и полуприцепов - на 3,9 %, электрооборудования - на 5,4 %, нефтепродуктов - на 9,9 %, готовых металлических изделий - на 12,7 %, строительных материалов - на 12,9 %, металлургической промышленности - на 16,7 %, работы по установке и ремонту машин и оборудования - на 18,2 %, бумаги и картона - на 26,6 %, одежды - на 42,8 %, полиграфической продукции - на 48,2 %.

Объем производства в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром увеличился на 1,9 %, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 3,7 %.