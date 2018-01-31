Промышленно-строительная корпорация Akkord создала новую компанию

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Министерство налогов зарегистрировало ООО Akkord Industrial Company.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, компания зарегистрирована по юридическому адресу г. Баку, Наримановский район, улица Алияра Алиева, дом 8. Уставный капитал составляет 10 тыс. манатов, а законным представителем является Эльчин Огтай оглу Гасымов.

Министерство также раскрыло имена членов Наблюдательного совета Akkord Industrial Company. Это Фариз Мамедали оглу Ибрагимли, Дарья Мусаллим оглы Велиев (49%-ный акционер промышленно-строительной корпорации Akkord) и Расул Гардашхан оглу Оруджов.