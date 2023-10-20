Промпроизводство в Азербайджане за последние 20 лет увеличилось в 22 раза

За последние 20 лет годовая стоимость производимой в Азербайджане промышленной продукции увеличилась в 21,6 раза - с 4 млрд манатов до 86,4 млрд манатов.

За последние 20 лет годовая стоимость производимой в Азербайджане промышленной продукции увеличилась в 21,6 раза - с 4 млрд манатов до 86,4 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра экономики Микаила Джаббарова "Азербайджан: государство-победитель с сильным экономическим потенциалом", опубликованной в газете "Азербайджан".

"Доля частного сектора в общем объеме промышленной продукции составила 87,6% в 2022 году по сравнению с 54,9% в 2002 году. В 2002-2022 годах объем производства в ненефтегазовой промышленности страны вырос с 1,6 млрд манатов до 17,7 млрд манатов, что говорит о реальном росте в 4,3 раза", - говорится в статье.

M.Джаббаров подчеркнул, что одним из важных механизмов, направленных на развитие промышленности, является создание по инициативе главы государства промышленных зон - промпарков и кварталов: "В стране насчитывается 7 промышленных парков - Сумгайытский химический, Балаханский, Мингячевирский, Гарадагский, Пираллахинский, Агдамский и "Экономическая зона Аразская долина" в Джебраильском районе, пять промышленных кварталов в Нефтчале, Масаллы, Гаджигабуле, Сабирабаде и Шаруре. В промышленных зонах Азербайджана произведено продукции на 10,23 млрд манатов, из них на экспорт ушли товары стоимостью 3,35 млрд манатов. За первое полугодие текущего года предприятиями, работающими в промышленных зонах, реализовано продукции на 1,4 млрд манатов, из которых 33,2%, или 470,6 млн манатов приходится на долю экспорта".

В статье отмечается, что в первом полугодии 2023 года удельный вес промышленных зон в ненефтяном секторе промышленности страны составил 16,5%, а в экспорте ненефтяной промышленной продукции - 20,7 % (470,6 млн манатов). Производимая в промышленных зонах продукция экспортируется более чем в 50 стран.