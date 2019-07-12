Промышленное производство в ненефтяном секторе Азербайджана возросло на 15,7%

В январе-июне этого года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 23,6 млрд манатов, что на 1,8% больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, объем производства продукции в ненефтяном секторе промышленности вырос на 15,7%.

Согласно статданным, 69,5% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 25,6% - перерабатывающем секторе, 4,2% - секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,7% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча нефти в секторе горнорудной промышленности сократилась на 3%, товарного газа увеличилась на 35%.

В сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается рост на 2,8%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 7,4%.