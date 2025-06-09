Производство промпродукции в Баку сократилось на 4%

10:35

Объем промышленного производства и оказанных услуг в Баку в январе-апреле этого года составил 17 млрд манатов.

Об этом Report сообщили в Управлении статистики города Баку.

Это на 0,7 млрд манатов или 3,95% меньше по сравнению с показателем за январь-апрель 2024 года.

За 4 месяца в столице 72,5% промышленной продукции произведено в добывающем секторе, 23,9% - в перерабатывающем, 3% - в производстве, распределении и снабжении электроэнергией, газом и паром, а 0,6% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Доля негосударственного сектора в промышленности составила 78,8%. В общем объеме производства доля промышленной продукции составила 89,7%, а оказания услуг промышленного характера - 10,3%.

На складах промышленных предприятий на 1 мая этого года имелись запасы готовой продукции на сумму 484,9 млн манатов.

На складах промышленных предприятий также имелись другие товары, приобретенные у других предприятий и предназначенные для продажи, на сумму 44 млн манатов.

Отметим, что промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями, работающими в этой сфере в Азербайджане, в январе-апреле этого года было произведено промышленной продукции на 21 млрд манатов. Это на 2,2% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.