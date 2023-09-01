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Производство продукции в Гаджигабульском промышленном квартале увеличилось в 6 раз

Производство продукции в Гаджигабульском промышленном квартале увеличилось в 6 раз Производство продукции в Гаджигабульском промышленном квартале, находящемся в ведении Агентства развития экономических зон, в первом полугодии этого года увеличилось в 6 раз по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составило 32,1 млн манатов.
Промышленность
1 сентября 2023 г. 14:20
Производство продукции в Гаджигабульском промышленном квартале увеличилось в 6 раз

Производство продукции в Гаджигабульском промышленном квартале, находящемся в ведении Агентства развития экономических зон, в первом полугодии этого года увеличилось в 6 раз по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составило 32,1 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Производимая продукция направлена на удовлетворение спроса на внутреннем рынке.

На сегодняшний день в промышленном квартале произведено продукции на сумму более 76 млн манатов.

В качестве резидентов в промышленном квартале зарегистрированы 13 субъектов предпринимательства (общий объем инвестиций более 57,7 млн манатов) и 8 из них уже начали свою деятельность. На сегодняшний день в промышленном квартале на постоянной основе занято более 100 человек.

В дополнение к существующим проектам в промышленный квартал планируется вложить 32,3 млн манатов инвестиций, создать более 390 постоянных рабочих мест.

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