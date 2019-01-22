Производство легковых автомобилей в Азербайджане возросло в 32 раза

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ ВВП в объеме 282 млн манатов сформировался в сфере производства машин и оборудования, прочих транспортных средств, легковых автомобилей, прицепов и полуприцепов в Азербайджане в 2018 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с 2017 годом производство автомобилей увеличилось в 31 раз, машин и оборудования сократилось на 19,1%, прочих транспортных средств - на 67,3%.

В прошлом году в стране было произведено 1 303 трактора, что на 8,3% меньше, чем в 2017 году. Производство автомобилей составило 969 единиц, что в 32,4 раза больше, чем в 2017 году.