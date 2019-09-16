Производство легковых автомобилей в Азербайджане возросло почти в 5 раз

В Азербайджане в январе-августе 2019 года в сфере производства машин и оборудования, прочих транспортных средств, легковых автомобилей, прицепов и полуприцепов произведено продукции на 204,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с 2018 годом производство машин и оборудования увеличилось на 4,6%, прочих транспортных средств сократилось на 14,3%, автомобилей, прицепов и полуприцепов – на 34,5%.

За этот период в стране было произведено 863 единицы тракторов, что на 11,7% меньше, чем в 2018 году. На 1 сентября готовая продукция составила 364 единицы.

За 8 месяцев произведено 1 496 единиц автомобилей, что в 4,8 раза больше аналогичного периода прошлого года. Запасы готовой продукции на 1 сентября составили 227 единиц.